MILANO – Un dodicenne si sente male in campo durante una partita di calcio. Un amico urla e chiede aiuto. Dino Tripodi, 49enne meccanico che nel weekend allena i bambini al GS Assago 1968, sente le urla, accorre e riesce a salvare il ragazzino.

“Ho visto uno dei bambini con la faccia nell’erba – spiega l’allenatore a Il Giorno – era caduto, privo di sensi, non rispondeva, era come paralizzato”.

Ripercorrendo quegli instanti il cuore rimbomba ancora nel petto. “L’ho girato, ho visto che aveva la bava alla bocca e la mascella serrata, ho cercato di aprirgliela ma era stretta. È arrivato un ragazzo e gli ho detto di continuare a provare. Poi ho iniziato a fargli il massaggio cardiaco. A ogni colpo su quel piccolo sterno dicevo: svegliati, ti prego, svegliati”.

Una passione che coltiva da 9 anni: “Ho seguito il corso di primo soccorso per intervenire sui ragazzi – precisa –, per questo non mi è salito il panico, ho mantenuto la calma in quei momenti atroci. Dopo, però, sono scoppiato a piangere. Quando ho visto quel ragazzino aprire gli occhi, mi è salito un brivido”. Ora il ragazzo sta bene. “Quando l’hanno caricato sull’ambulanza mi sono inginocchiato, l’adrenalina è scesa tutta di colpo, mi sono messo le mani in faccia. Non mi ero reso conto di nulla, si è avvicinato uno degli altri genitori e mi ha detto: gli hai salvato la vita. E lì ho realizzato”.

E racconta che “mi ha chiamato anche il sindaco di Buccinasco per ringraziarmi, ho ricevuto un sacco di telefonate, ma non sono un eroe ho solo agito come avrebbero fatto tutti. Ho due bambini, la prima cosa che ho pensato è che potevano esserci loro a faccia in giù su un campo da calcio”.