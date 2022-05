Budoia, agente Polfer è morto improvvisamente a 61 anni mentre preparava il caffè

Budoia in lutto per Luigi Pepe, agente Polfer morto improvvisamente a 61 anni mentre stava preparando il caffè. A dare la notizia è il figlio visto che il papà è morto praticamente tra le sue braccia. La notizia di cronaca è riportata da ilgazzettino.it.

Dramma a Budoia, agente Polfer muore tra le braccia del figlio

Luigi Pepe, agente della Polfer, o se preferite Polizia ferroviaria, è morto improvvisamente a 61 anni.

Ed è morto in maniera del tutto aspettata mentre stava preparando il caffè per lui ed il figlio. In un momento di relax domestico. Il fatto è avvenuto lo scorso 24 maggio a Budoia, in provincia di Pordenone.

Pepe era un poliziotto in congedo dopo tanti anni di onorata attività tra le fila della Polizia ferroviaria. E’ stato stroncato da un malore mentre stava preparando il caffè in compagnia dell’amato figlio.

Budoia, agente Polfer è morto improvvisamente a 61 anni, il ricordo dell’attuale comandante

Come appena spiegato, Pepe aveva avuto una brillante carriera nella Polizia ferroviaria. Infatti l’aveva servita per ben 35 anni ed era arrivato a ricoprire l’importante carica di assistente capo coordinatore della Polfer.

«Era il simbolo della Polfer di Pordenone, tutti gli volevano bene, aveva un animo buono», lo ricorda l’attuale comandante Riccardo Bozzo.