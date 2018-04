PORDENONE – Ha tentato di uccidere il padre accoltellandolo alla schiena, al torace e alla testa nella loro casa di Budoia, vicino Pordenone. Poi Mark Panegos, 52 anni, si è recato a casa dei suoi vicini e ha confessato, facendo scattare i soccorsi. L’uomo, che è celibe e disoccupato, è stato arrestato per tentato omicidio e trasferito in carcere.

Tutto è iniziato la sera di lunedì 23 aprile quando Panegos era in casa con il padre, in via Julia 29 a Budoia. L’uomo ha afferrato un coltello da cucina dalla lama di 15 centimetri e ha colpito l’anziano di 87 anni alla testa, al torace e alla schiena.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Subito dopo l’attacco, scrive Paola Treppo sul Gazzettino, Panegos si è rivolto ai vicini di casa confessando quanto aveva fatto e ha permesso l’attivazione dei soccorsi:

“Sul posto sono giunti anche i militari dell’Arma della stazione di Polcenigo. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato Mark Panegos in giardino: dopo aver accoltellato il padre era andato dai vicini raccontando subito quello che aveva fatto poco prima. L’anziano padre è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza e portato in ospedale a Pordenone; è grave, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il figlio, celibe, senza occupazione, è stato arrestato per tentato omicidio: il pm Marco Brusegan ha disposto il suo accompagnamento in carcere. Il coltello e la casa sono stati posti sotto sequestro”.