ROMA – Ancora una bufala sul coronavirus, ancora una falsa agenzia Ansa che circola sui social, Facebook e WhatsApp in particolare. E’ una infografica sui tempi delle riaperture.

“La direzione dell’Ansa avvisa tutti gli abbonati e i lettori di Ansa.it e dei nostri profili social che si tratta di informazioni false mai pubblicate dalla nostra agenzia. L’ufficio legale ha presentato denuncia alla Polizia Postale”, rendono noto dall’Ansa.

Lo scorso 11 marzo sugli stessi social era stata messa in giro una falsa notizia attribuita sempre all’A a proposito di nuove misure relative a drastici divieti per tutta Italia del governo, mentre il 3 aprile un’altra falsa Ansa riguardava colloqui che sarebbero stati in corso tra Palazzo Chigi e Quirinale su una ‘task force per la ricostruzione’ per l’emergenza coronavirus. (Fonte: Ansa)