MANTOVA – Un’auto nel fiume e un treno che ha urtato un albero caduto sui binari. Sono i danni del maltempo che sta affliggendo la zona di Mantova. Cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite, domenica mattina alle 7, con la loro auto nel Mincio nei pressi di Pozzolo. Quattro sono state salvate, mentre una risulta dispersa.

I cinque sono residenti a Valeggio sul Mincio, nel veronese. Erano lì per pescare. Le condizioni del tempo però erano proibitive con pioggia e vento forte. I cinque hanno così deciso di ripararsi in auto. Il conducente si è distratto e non si è accorto che l’auto non aveva la marcia innestata. Così la vettura, lentamente, è scivolata nelle acque del Mincio. Le grida di aiuto sono state sentite da altri pescatori che hanno tratto in salvo quattro persone.

Poco dopo, sempre a Mantova, il treno per Milano delle 8.40, appena partito dalla stazione della città, ha urtato un albero caduto sui binari per il maltempo. Fortunatamente passeggeri e macchinisti non hanno riportato conseguenze. Il convoglio è stato fermato per le verifiche tecniche del caso e i passeggeri sono stati trasferiti, con disagi e ritardi, su un altro convoglio.

Il maltempo sta flagellando, da questa mattina, tutto il Mantovano con vento forte e pioggia. La situazione più grave nell’alto mantovano, vicino al lago di Garda. A Castiglione delle Stiviere molti alberi sono stati abbattuti dalle forti raffiche di vento. La pioggia, caduta copiosa, ha provocato allagamenti. (Fonte Ansa).