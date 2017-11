BUGGIANO (PISTOIA) – Tragico incidente in Toscana giovedì mattina, 23 novembre, a Buggiano, in provincia di Pistoia. Poco dopo le 4, sulla via Livornese, un camionista di 54 anni originario di Torino ma residente ad Imperia, Franco Bessio, è stato travolto e ucciso da un’auto.

L’uomo, riferisce il quotidiano Il Tirreno, aveva parcheggiato il suo camion con rimorchio sulla carreggiata in direzione di Chiesina Uzzanese, in un tratto di strada non illuminato e in quel momento avvolto da una nebbia molto fitta.

Ad un certo punto Bessio è sceso dal mezzo ed è stato investito da una Lancia Z condotta da un uomo di 59 anni di Buggiano. È stato lo stesso investitore a chiamare i soccorsi e il 112, che sono subito intervenuti.

I sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione e trasportato il ferito all’ospedale di Pescia, dove però è l’uomo deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

Scrive il Tirreno: