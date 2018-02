COMO – Paura nube tossica, alle porte di Como, dove un incendio ha devastato un’azienda che tratta rifiuti speciali, la “Ecosfera” di Bulgarograsso. Il boato intorno alle 14.

Diversi lavoratori sono rimasti feriti tra i 33 che in quel momento si trovavano all’interno dell’edificio: tre sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Como, Varese e Legnano. Ci sarebbe poi un numero ancora imprecisato di codici verdi, mentre le condizioni di sei lavoratori sono giudicate non serie.

Il rogo si è sviluppato dopo un’esplosione, avvertita anche nel vicino paese, a Cassina Rizzardi. Chi vive nei dintorni ha visto una nube di fumo alzarsi nel cielo.

L’azienda regionale di emergenza Areu è subito intervenuta con l’Unità di decontaminazione. L’esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un silo che ha poi preso fuoco e l’onda d’urto ha danneggiato alcune auto nel piazzale dell’azienda.

A Bulgarograsso sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e i carabinieri. Le persone residenti nella zona più vicina al capannone sono state evacuate.

I primi rilievi dell’Arpa, comunque, dicono che a livello ambientale la situazione è sotto controllo: “A seguito delle rilevazioni – fanno sapere i tecnici – si comunica che al momento non ci sono sostanze tossiche disperse in atmosfera”. Sembra, infatti, che nell’aria si siano liberati vapori di acetato di etile non particolarmente tossici. Per questo motivo non sono stati presi provvedimenti restrittivi, a parte l’evacuazione precauzionale di quattro abitazioni che si trovano nelle immediate vicinanze dello stabilimento.