Buonconvento (Siena): incidente in mongolfiera, donna precipita per decine di metri e muore FOTO ANSA

Incidente in mongolfiera a Buonconvento, in provincia di Siena, dove questa mattina una donna di 40 anni è precipitata per decine di metri ed è morta sul colpo. La tragedia è avvenuta nel pieno delle campagne senesi. La donna di Prato, alla guida della mongolfiera, è morta questa mattina dopo le 7 dopo essere stata stata sbalzata fuori dalla mongolfiera dove si trovava per un giro turistico autorizzato.

L’incidente in mongolfiera e la morte della donna

La donna ha fatto un volo di alcune decine di metri. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. E’ chiaro però che la donna era atterrata e aveva fatto scendere i turisti, quando a un certo punto la mongolfiera si è improvvisamente rialzata, facendola poi cadere. All’arrivo dei soccorsi la donna era già deceduta. Sul posto, oltre al personale medico del 118, i carabinieri della compagnia di Montalcino. Era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.