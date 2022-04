Un falso sms che arriva direttamente sul cellulare e che sembra della Regione Lazio offre buoni carburante. Basterebbe cliccare sul link per averne uno. Peccato però che, cliccando non arriva nulla dato che si tratta di una truffa che fra l’altro va avanti da mesi.

Falso sms dalla Regione Lazio: “Gentile utente, ottieni ora il buono benzina!”

Il messaggino che sta circolando è standard e dice: “Gentile utente, è uscito il decreto per il buono benzina! Ottienilo ora”. La firma riporta quella della Regione Lazio. C’è anche una variante: “Gentile utente, non hai ricevuto il buono spesa, per te il buono carburante!”.

Cosa succede se si clicca nel link

Cliccando sul link contenuto nel messaggio si cade in una truffa e si rischia di cedere online codici riservati personali o di accesso ai conti in banca. Si tratta di phishing, cybertruffa che arriva direttamente sul cellulare. Niente di più facile: si clicca sul link perché ci si fida del mittente e si cade nel tranello.

Le segnalazioni vanno avanti da mesi. Il problema è che i messaggi infatti arrivano apparentemente dal numero che la Regione Lazio utilizza per comunicare ai cittadini l’appuntamento di una visita, il referto medico o la prenotazione del vaccino. Per questa ragione, in Regione torna l’incubo dell’attacco hacker subito la scorsa estate in piena campagna vaccinale.

L’opposizione di Fratelli d’Italia chiede quindi misure di sicurezza: “Parecchi mesi dopo il primo hackeraggio subito stanno arrivando sms che in cambio di un click offrono buoni benzina. Il messaggio è fuorviante perché è firmato Regione Lazio. Nonostante le ripetute rassicurazioni di Zingaretti sul potenziamento della sicurezza digitale, i dati di utenti e imprese potrebbero essere di nuovo a rischio”. A dirlo è Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio del partito guidato da Giorgia Meloni.

La Regione spiega: “Abbiamo denunciato, non cliccate”

La Regione Lazio ha già sporto denuncia alla polizia postale. E spiega: “Gli sms non partono dai sistemi regionali. Si invitano tutti gli utenti a non cliccare sul link. Attraverso il sistema phishing viene simulato l’invio da parte del portale della Regione Lazio, ma si tratta di una truffa. La Regione ricorda a tutti i cittadini che qualsiasi iniziativa avviene attraverso comunicazioni e canali ufficiali della Regione”.

