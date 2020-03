ROMA – Se vi è arrivata una catena su WhatsApp con presunti buoni spesa in regalo da 200 euro e ormai avete aperto il messaggio, non inserite, come richiesto, i vostri dati per ottenere questo “regalo”. Si tratta di una truffa, come segnalato dalla Polizia di Stato, dal momento che non è prevista alcuna iniziativa commerciale del genere.

La bufala tira in ballo tutte le principali catene di grande distribuzione come Lidl, Coop, Carrefour, Penny Market e Aldi. Nel messaggio si legge: “L’Italia è il Paese più colpito in Europa al giorno d’oggi. I cittadini sono bloccati nelle loro case, con un accesso molto restrittivo agli acquisti. Quindi, tutti i rivenditori di generi alimentari in Italia, abbiamo deciso di creare un’avventura comune e aiutare tutta la nostra gente. Offriamo buoni gratuiti a tutti i cittadini in Italia (almeno 18 anni). Tutto quello che devi fare è completare il muggito del quiz”.

È stata la Polizia di Stato, sui social, a smentire la presunta iniziativa. Non esiste infatti nessun progetto da parte dei supermercati italiani. “Attenzione a truffa Whatsapp su offerta falsi buoni per i supermercati. Se cliccate rischiate di fornire vostri dati sensibili”, hanno messo in guardia le forze dell’ordine. (fonte POLIZIA DI STATO)