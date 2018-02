TRAPANI – Trentacinque scolari dell’Istituto comprensivo “Pitrè Manzoni” di Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, sono rimasti intossicati dopo aver consumato pasti in mensa. Per uno di loro è stato necessario anche il ricovero.

I Nas dei carabinieri hanno già provveduto a prelevare del cibo per eseguire gli esami tossicologici. Alcuni intossicati si registrano anche tra i militari della caserma dell’Esercito “Giannettino” di Trapani.

L’Asp ha avviato delle verifiche. Pare che la scuola e la caserma siano rifornite dalla stessa ditta. Sono in corso accertamenti anche in tal senso.

I primi casi di intossicazione alimentare risalgono a martedì scorso, quando almeno 4 militari della caserma “Giannettino” di Trapani, si sono presentati al pronto soccorso del “Sant’Antonio” Abate, con nausea e vomito. Dopo la segnalazione di alcuni casi di sospetta tossinfezione il dipartimento Prevenzione dell’Asp di Trapani ha inviato la segnalazione ai Nas, che hanno proceduto ad effettuare dei campionamenti su alimenti prodotti da una ditta che fornisce i pasti alla caserma.