BUSSETO (PARMA) – Incidente mortale nel pomeriggio di lunedì 8 aprile lungo la strada provinciale che collega Fidenza e Busseto, in provincia di Parma.

Poco prima delle 18 due auto e una moto si sono scontrate. Nello schianto, molto violento, il conducente della moto ha perso la vita. I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto poco dopo con l’ambulanza, mentre l’elisoccorso è partito in volo dall’Ospedale Maggiore di Parma, ma quando i soccorsi sono arrivati per il motociclista non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per cercare di ricostruire nei dettagli l’incidente. L’identità del motociclista deceduto non è stata resa nota. (Fonte: Parma Today)