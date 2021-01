Bussolengo: il cane ha la dissenteria, il padrone lo porta fuori durante il coprifuoco e viene multato

Il cane ha la dissenteria, il padrone lo prende e lo fa uscire malgrado il coprifuoco e… viene multato di 400 euro. Tutto è avvenuto a Bussolengo.

Protagonisti della storia sono Diesel, un corso americano, e il padrone Vlad Ioan Sandu.

A raccontare la vicenda l’Arena di Verona.

Bussolengo, parla il padrone: “Doveva scaricare e di certo non lo poteva fare in appartamento”

“Se non ne avessi avuto la necessità di certo non sarei uscito di casa: erano le 22 passate e fuori la temperatura rasentava gli zero gradi. Doveva scaricare e di certo non lo poteva fare in appartamento”.

L’agente, racconta ancora il padrone, ha chiesto spiegazioni “e poi, senza nemmeno farmi compilare l’autodichiarazione, ha firmato il verbale, estrapolando dalle mie parole una frase senza senso: vive in un appartamento di 50 metri quadri”.

“Una motivazione – prosegue il ragazzo – che non mi avrebbe permesso di fare ricorso, perché il giudice si basa su quanto riportato nel documento ufficiale nel quale non veniva spiegata la necessità nella quale mi trovavo”.

E ancora: “La sanzione l’ho pagata, un ricorso avrebbe richiesto tempi troppo lunghi, ma al sindaco lo voglio dire: è ridicolo dover pagare 400 euro perché ci si trova in uno stato di necessità”.

“Non entro nel merito della sanzione, non è mia competenza giudicare l’operato del vigile – spiega il primo cittadino, Roberto Brizzi -. Tuttavia mi rendo conto che tra i cittadini la confusione è tanta e anche per le forze dell’ordine è complesso fare i controlli: c’è chi insorge di fronte a episodi come questo del cane e chi invece mi scrive chiedendomi più controlli, che ci sono: devo dire però che i miei compaesani sono bravi. A gennaio sono state elevate solo quattro sanzioni per violazione dei decreti e una ad una attività commerciale”.