LIGNANO (UDINE) – Contratti per due ore lavorative e busta paga da 200 euro al mese. Ma se questa era l'apparenza, la verità era una maxi evasione da milioni di euro. E' quella che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

I militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto 300 persone che lavoravano “in nero” in una impresa che fornisce servizi di pulizie in numerose strutture ricettive turistiche non solo di Lignano ma anche di altre aree del Paese, spiega Paola Treppo sul Gazzettino:

Le contestazioni riguardano oltre 3.700.000 euro di maggiori ricavi, Iva evasa per 1.400.000 euro e Irap per 135mila euro. Su stipendi per 1.079.000 euro, pagati “in nero” a circa 300 lavoratori, sono state contestate ritenute fiscali non operate e non versate per 248.000 euro.

Dalla documentazione raccolta dalla Finanza è emersa una situazione incongrua: