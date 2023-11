Busto Arsizio, ragazza scomparsa da lunedì. La madre: “Uscita senza documenti e carte di credito”

Una ragazza di 20 anni, Kimberly Bonvissuto, risulta scomparsa da Busto Arsizio. Dallo scorso lunedì non si hanno sue notizie. Come si legge su La Prealpina.it, è stata vista l’ultima volta intorno alle 16, quando è uscita di casa dicendo di avere un appuntamento con la cugina e che sarebbe rimasta fuori a cena con lei.

Alle 21.30 ha effettivamente sentito la cugina, per concordare un orario di rientro a casa, le 22. In realtà, racconta la cugina, Kimberly avrebbe dovuto vedersi con un ragazzo, ma di non averle detto con chi, se con quello con cui si era vista fino a ottobre o se con uno nuovo. Il cellulare della giovane risulta spento.

La famiglia, che sta vivendo momenti difficilissimi, ha presentato denuncia alla polizia e sono stati avvisati i carabinieri. Si sta cercando di capire se la 20enne abbia preso dei mezzi di sua iniziativa o costretta, oppure se sia salita su qualche auto.

“Kimberly – spiega la mamma, che è intervenuta oggi anche nel programma Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino – è uscita solo con il telefonino e il caricatore, ma non aveva con sé né documenti né carte di credito né vestiti. Indossava un giubbotto nero con cappuccio, una tuta grigia e scarpe da ginnastica”.