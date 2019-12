MILANO – Un 22enne di Busto Arsizio è stato fermato dai carabinieri per aver legato a un albero, bastonato e rapinato di 800 euro un altro giovane. La vittima, secondo quanto reso noto dai carabinieri, aveva fatto il nome del 22enne a un 24enne con il quale il primo giovane aveva un debito. Il 24enne aveva poi rapinato il 22enne.

Per vendicarsi dell’amico che lo avevo tradito, il 22enne insieme a un coetaneo marocchino e alla fidanzata, una giovane influencer nota negli ambienti della musica trap, si è vendicato legandolo a un albero, bastonandolo ed estorcendogli a titolo di risarcimento circa 800 euro. Sia il 22enne sia il 24enne che lo aveva rapinato sono stati fermati dai carabinieri.

Per lei e per l’amico il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione agli uffici della polizia giudiziaria, mentre il fidanzato è agli arresti domiciliari, così come il ragazzo che è stato legato a un albero, bastonato e rapinato di 800 euro. I quattro sono tutti tra i 22 e i 24 anni e residenti in provincia di Varese. Rapina, estorsione, minaccia con armi e danneggiamento sono i reati contestati a vario titolo agli indagati(Fonte Ansa).