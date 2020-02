ROMA – Tentato omicidio nella mattinata di lunedì 10 febbraio, intorno alle 9.30, a Busto Arsizio, nel Varesotto: un uomo di 84 anni, originario di Gela, Sicilia, ha accoltellato in casa la moglie alla gola.

Tutto è avvenuto in via Tarcento e sono ancora sconosciuti i motivi della lite. Sul posto è intervenuta la polizia ma poco dopo l’autore del reato si è costituito alla caserma carabinieri dello stesso Comune. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Polizia e carabinieri procedono insieme per le indagini.

Fonte: Agi.