BUSTO ARSIZIO (VARESE) – Il cadavere di una ragazza di vent’anni circa è stato trovato nel tardo pomeriggio di lunedì 26 agosto in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dal proprietario dell’area mentre falciava l’erba in un campo a foraggio, al confine tra Busto, Samarate e Magnago.

A causa delle condizioni del corpo, i primi accertamenti svolti dal medico legale non sono serviti per accertare la causa della morte: non è ancora chiaro se si tratti di malore, omicidio o suicidio.

Vicino al corpo, gli investigatori hanno trovato un portafogli con all’interno i documenti di una ventenne romena residente in Italia e con cui la famiglia non aveva rapporti stretti, motivo per cui nessuno avrebbe sporto denuncia di scomparsa.

La polizia sta ora cercando di capire se si tratti effettivamente della stessa persona. L’autopsia è prevista per domani, giovedì 28 agosto.

Fonte: Ansa