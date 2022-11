Cacciatore 24enne trovato morto in Trentino, è stato ucciso con un colpo di fucile alla testa

Massimiliano Lucietti, il cacciatore di 24 anni trovato morto domenica mattina nei boschi di Celledizzo, in Trentino, è stato ucciso. Gli inquirenti – apprende l’ANSA – escludono il suicidio perché grazie all’esame del corpo del giovane cacciatore è emerso che il foro d’entrata del proiettile che l’ha ferito mortalmente è sulla nuca. Il colpo, sparato da una distanza di almeno mezzo metro – ma potrebbe essere anche maggiore – è poi uscito dal collo. Inizialmente si pensava anche all’ipotesi del gesto estremo, ma gli accertamenti hanno portato ad escludere l’ipotesi.

Il 59enne che ha trovato il corpo di Lucietti si è sparato

Il cacciatore che ha segnalato il corpo del giovane, era un 59enne, ex guardia forestale. L’uomo, sentito come persona informata sui fatti ma che non era indagato e su cui non c’erano sospetti, si è sparato il giorno dopo. Il 59enne, che non ha un legame di parentela con il 24enne, avrebbe lasciato un biglietto sul comodino in cui ha chiesto di non essere incolpato per la morte del 24enne. L’uomo si sarebbe sparato con un’arma in suo possesso poco fuori dalla piccola frazione di Peio.

