Cacciatore ucciso da un altro cacciatore: l’aveva scambiato per un cinghiale. Ma qualcosa non torna (foto Ansa)

Un cacciatore, scambiato per un cinghiale, è stato ucciso da un altro cacciatore. La vittima, 70 anni, è un ex consigliere comunale di Castelnuovo Cilento.

L’uomo che avrebbe esploso la fucilata è stato già interrogato. Così come tutti gli amici della vittima che domenica pomeriggio hanno preso parte alla battuta di caccia, in località Montisani di Vallo.

Il piccolo giallo dei vestiti

“Secondo i familiari infatti la vittima – scrive il Corriere della Sera – sarebbe uscita di casa per andare a fare una partita a carte al bar del paese, con gli amici. Non aveva gli indumenti adatti per andare a caccia, ma l’uomo si sarebbe fatto convincere per partecipare alla battuta”.

I soccorsi sono arrivati immediatamente ma il cacciatore è morto subito dopo il suo arrivo in ospedale.

“La comunità di Castelnuovo Cilento vive in queste ore un lutto profondo ed immenso per la tragica perdita di Giuseppe, uomo perbene, umile, generoso, impegnato nel sociale” ha detto il sindaco Eros Lamaida. “Per Castelnuovo Cilento, è una grande perdita”.

