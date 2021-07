Cadavere a San Giuliano Terme (Pisa): il corpo carbonizzato di un uomo a Orzignano

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato sul ciglio di un fossato ad Orzignano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa). Il corpo senza vita era lungo via di Pescina. Il corpo è stato ritrovato nelle vicinanze di un campo di girasoli. Sul posto i carabinieri. Da quanto appreso asl momento gli investigatori non escludono alcun ipotesi sulle cause.

San Giuliano Terme: cadavere carbonizzato trovato da una ragazza

Da un primo esame del cadavere, in base a quanto spiegato, l’uomo potrebbe essere di origine straniera, forse africana. Da quanto scrive l’Ansa, sarebbero stati trovati più punti di innesco delle fiamme. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 luglio, intorno alle 18. Ad accorgersi del corpo una ragazza che stava facendo una passeggiata e che ha dato l’allarme.

Per primi sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, poi allertati i carabinieri della stazione di San Giuliano Terme (Pisa) a cui poi si sono aggiunti i colleghi del nucleo investigativo di Pisa.

Anche iil sindaco di San Giuliano Terme nel punto del ritrovamento

Sul posto il medico legale e anche il sostituto procuratore di Pisa Lydia Pagnini. E’ arrivato poi anche il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio: “E’ un episodio grave quello che è accaduto nel nostro territorio – ha commentato il primo cittadino una volta arrivato sul posto e dopo aver parlato con gli inquirenti -, aspettiamo lo sviluppo delle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Pisa per capire cosa è successo, per il momento è prematuro sbilanciarsi”.