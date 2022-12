Il corpo senza vita di una donna è stato ripescato martedì 20 dicembre nelle acque di Brondolo, a Chioggia. Potrebbe trattarsi di Greta Spreafico, la cantante rock di Erba (Como) scomparsa da sei mesi a Porto Tolle (Rovigo).

A segnalare la presenza del cadavere sarebbe stato un pescatore che lo ha visto affiorare in un’area paludosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militari della guardia di finanza e quelli della capitaneria di porto, che hanno recuperato la salma per condurla in obitorio, in attesa dei necessari accertamenti medico legali.

Sarà un’autopsia a stabilire se la morte sia avvenuta per annegamento o per eventuali segni di violenza. Potrebbe trattarsi di un incidente, come di un suicidio, tutte le ipotesi sono al vaglio. Secondo quanto riporta il Gazzettino, il luogo in cui è stato trovato il cadavere lascia presupporre che la donna possa essere caduta in acqua più a monte, lungo uno dei fiumi che sfociano in zona: il Brenta, il Bacchiglione o l’Adige.

