Roma, cadavere in valigia abbandonata in Piazza Federico Sacco. La compagna: “Mi sono disfatta del corpo” (Foto archivio Ansa)

Cadavere in valigia a Roma: la macabra scoperta è avvenuta intorno alle 7 di sabato 5 giugno in Piazza Federico Sacco, nel quartiere Pietralata. A dare l’allarme un passante che ha contattato il 112 dopo aver visto le macchie di sangue che uscivano dal borsone.

La polizia intervenuta sul posto ha quindi scorto la testa di un uomo nella valigia. Seguendo le tracce di sangue sull’asfalto gli agenti sono così giunti ad un appartamento nel quale è stata rintracciata la compagna della vittima.

Ultimo aggiornamento ore 13.22

Cadavere in valigia a Roma. Al vaglio la posizione della compagna

Ai poliziotti la donna avrebbe detto che il compagno era morto in casa da diversi giorni e avrebbe perciò deciso di disfarsi del corpo. Sul caso indaga la squadra mobile.

Secondo quanto sinora appreso, la valigia era chiusa con del nastro adesivo ed era stata lasciata accanto a un’auto. Da una fessura gli investigatori, arrivati sul posto, hanno intravisto una testa.

Cadavere in valigia a Roma è di Luca De Maglie

L’uomo è stato identificato dalla polizia. Si tratta di un 37enne italiano, si chiamava Luca De Maglie. Al vaglio la posizione della compagna di 39 anni.

Si farà l’autopsia: il corpo del 37enne, secondo quanto si apprende, era intero e la parte che fuoriusciva dalla valigia era coperta con una busta.

Il decesso potrebbe risalire a domenica. Si cercando eventuali registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per chiarire se qualcuno abbia aiutato la donna a portare in strada il corpo. La donna avrebbe raccontato di averlo trascinato sulle ruote del trolley. Ascoltati in queste ore dagli investigatori anche vicini e testimoni.