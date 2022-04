Cadavere nel Po, di chi è? Difficile dirlo, il corpo è senza la testa e senza vestiti

Di chi è il cadavere trovato in una sacca nelle acque del Po? Si tratta di un corpo nudo, in discreto stato di conservazione e senza la testa. Un corpo ritrovato l’altra mattina in una sacca a Occhiobello, lungo il Po, in un luogo, la curva Malcanton dove il fiume straripò nel 1951. E’ quanto trapela stamane dagli investigatori che sono tornati in queste ore sul luogo della scoperta per acquisite ulteriori elementi. A fare il ritrovamento sono stati alcuni pescatori, che hanno notato l’involucro in mezzo alle pietre dell’argine e hanno chiamato i Carabinieri. Un primo sommario esame dei resti farebbe pensare al cadavere di una donna, ma al momento è un’ipotesi.

Di chi è il cadavere trovato nel Po?

Nella zona polesana non sono segnalate donne scomparse, mentre vengono alla mente due padovane uccise e mai ritrovate. Ma se il delitto di Isabella Noventa, la 55enne sparita da Noventa Padovana nel gennaio del 2016, appare troppo datato per riguardare il macabro ritrovamento. Un po’ più plausibile, anche se gli inquirenti sono scettici, potrebbe essere il collegamento con l’omicidio di Samira El Attar, la mamma di 43 anni di Stanghella di cui non si hanno più notizie dall’ottobre 2019, e per la cui morte è già stato condannato all’ergastolo il marito.

E Saman Abbas?

Si è fatto anche il nome di Saman Abbas, la diciottenne sparita da Novellara il 30 aprile 2021. Del resto, l’area geografica interessata dagli accertamenti è ampia, tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Si indaga ad ampio raggio, nelle province di Rovigo, Padova, Ferrara, Modena e Mantova, dice il colonnello Emilio Mazza, comandante provinciale dei carabinieri di Rovigo.