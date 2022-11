Cade da impalcatura durante un sopralluogo: morto falegname 67enne a Palermo

Un falegname 67 anni è morto a Palermo per le ferite riportate in seguito alla caduta dall’impalcatura di un palazzo di via Libertà, avvenuta durante un sopralluogo in un cantiere edile . Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare l’uomo, ma ogni tentativo è stato vano. Le indagini sono condotte dalla polizia e dai tecnici della Spresal che dovranno ricostruire quanto successo. Si attende il medico legale per una prima ricognizione sul corpo della vittima.