Un uomo di 40-50 anni è finito questa mattina nelle acque del Ticino, cadendo dal Ponte Coperto a poche centinaia di metri dal centro di Pavia.

Cade dal Ponte Coperto e precipita nel Ticino: ricerche in corso. Il testimone: “La corrente lo ha trascinato al centro del fiume”

Il fatto è accaduto verso le 10, davanti ad alcuni passanti. In particolare una donna ha sentito il tonfo provocato in acqua e pochi secondi dopo ha notato l’uomo trascinato dalla corrente al centro del fiume. E’ scattato subito l’allarme. Un socio della Battellieri Colombo ha cercato raggiungerlo in barca, senza riuscirci. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avviato le ricerche, attualmente in corso, con un’imbarcazione e un elicottero: un’operazione resa complessa dall’alto livello dell’acqua e dalla corrente. Non è chiara al momento la dinamica dell’incidente e se l’uomo sia finito accidentalmente nel fiume o se si sia trattato di un gesto volontario.

