TREVISO – Un’auto non ha rispettato la precedenza e ha travolto un uomo in scooter. Per Andrea Guizzo, cuoco di 45 anni, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo l’impatto. L’uomo, originario di Volpago del Montello, viveva con la compagna non lontano dal luogo dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio a Caerano San Marco, in provincia di Treviso.

Secondo una prima ricostruzione, Guizzo aveva staccato da lavoro e sta tornando a casa a bordo del suo scooter, quando una donna a bordo di una Fiat Idea non ha rispettato la precedenza e l’ha travolto tra via San Marco e via Val di Rovere.

L’impatto tra auto e scooter è stato violento e il cuoco 45enne è stato sbalzato per diversi metri. Subito sono scattati i soccorsi, ma all’arrivo del 118 dopo aver tentato le manovre di rianimazione per Guizzo è stato dichiarato il decesso. La conducente dell’auto è rimasta ferita in modo non grave. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell’incidente. (Fonte Fanpage)