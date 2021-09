Cagliari, accoltellati tre meccanici dopo lite: uno è grave. Fermato un sospettato

Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato fermato nell’ambito delle indagini sui tre meccanici accoltellati nel pomeriggio di mercoledì, 22 settembre, in via Dolcetta a Cagliari.

La prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni riportate dai giornali locali l’aggressore è arrivato in officina intorno alle cinque del pomeriggio. Poco dopo è nata una discussione accesa tra lui e i meccanici. L’uomo con sé aveva un coltello da cucina stretto in mano. Coltello con il quale ha poi colpito più volte due meccanici, due fratelli, e un dipendente dell’officina.

Chi sono le vittime

I due meccanici feriti sono Emanuele e Simone Pruner di 46 e 44 anni, trasferiti d’urgenza in codice rosso in ospedale. Il primo, come racconta l’Unione Sarda, “gravissimo, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al Brotzu. È stato raggiunto da diversi fendenti allo stomaco. Grave anche il fratello più piccolo, ricoverato al Policlinico. Non sarebbe in pericolo di vita. Ferito, in maniera più lieve, il dipendente di 23 anni”.

L’arma abbandonata

Il coltello, abbandonato nel piazzale dell’officina, è stato poi recuperato dai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai colleghi della Scientifica.

Ora non resta che aspettare le prossime ore per capirne di più sull’uomo fermato in serata.