Cagliari, cade per una spinta durante lite in discoteca: grave 33enne

ROMA – Durante una lite cade, batte la testa e ora è ricoverato in gravi condizioni. Per una spinta, durante una lite in discoteca a Cagliari, il ragazzo è caduto battendo la testa e perdendo conoscenza. Ora un giovane di 33 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu, mentre un ragazzo di 22 anni è stato denunciato per lesioni.

L’episodio è avvenuto nella notte in un locale in via Newton. I due avrebbero avuto una discussione all’interno della discoteca. Il ventiduenne avrebbe spinto il 33enne che ha perso l’equilibrio: nella caduta ha battuto la testa, perdendo i sensi. I responsabili del locale hanno chiamato l’ambulanza . Il 118 ha trasportato il ferito al Brotzu, dove si trova adesso ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici mantengono riservata la prognosi e all’arrivo del ferito in ospedale hanno, informato la polizia. Sul posto sono prima intervenuti gli agenti della squadra volante, poi il caso è passato in mano agli investigatori della squadra mobile. I poliziotti hanno recuperato i filmati delle telecamere del locale e sentito i vari testimoni. Nel giro di breve tempo il presunto autore della spinta è stato individuato. Gli investigatori lo hanno sentito a lungo e lo hanno denunciato.

Fonte: Ansa.