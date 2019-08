CAGLIARI – Si chiama Amy ed è la cameriera del ristorante giapponese Jin Qui 2019 di via Sonnino a Cagliari. Ma non è umana, bensì un robot.

Con la sua espressione che non cambia mai Amy porta i piatti della cucina del titolare, Ma Jian, 41 anni, cinese di Shan Dong, la “casa di Confucio”. Lui è da due decenni in Sardegna, sposato con una donna sarda. “Il primo matrimonio tra cinese e sarda”, dice orgogliosamente.

Anche Amy ha il suo primato: cameriere così nell’isola non ce ne sono mai state. “Ma – spiega il suo padrone – se fosse arrivata subito, visto che l’ho ordinata due anni fa, sarebbe potuta essere la prima in Italia”.

E no, non sta sostituendo una collega in carne ed ossa e togliendo dal mercato un posto di lavoro. “L’ho presa – spiega Ma Jian – come attrazione per i clienti: non sta togliendo occupazione a nessuno”. Sono tutti incuriositi: si divertono i più piccoli, ma sono interessati soprattutto i più grandi. E tutti vogliono fare un selfie con la cameriera che non ti aspetti.

Lei, il robot, si orienta da sola. Non è invadente e per mandarla via basta toccarle il braccio: lei si dirige rispettosamente con le sue ruote sistemate alla base della gonna lunga, pronta a ricevere dalla cucina un altro ordine. Parla cinese, giapponese e anche inglese. Non si ferma mai. Per lavorare non ha bisogno di essere motivata, ma ricaricata. Non sembra mai stanca: per il momento non ha chiesto giorni di riposo.

