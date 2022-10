La Polizia ha sequestrato un locale adibito a centro massaggi in una zona molto frequentata del centro di Cagliari. Il locale era gestito da due donne di nazionalità cinese di anni 56 e 33 ma in realtà nascondeva dell’altro. Le due donne sono state infatti denunciate per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Chiuso centro massaggi a Cagliari

Secondo quanto accertato dagli investigatori, all’interno di alcune stanze del centro adibite a vere e proprie alcove, giovani ragazze asiatiche esercitavano la prostituzione, associando le prestazioni sessuali ai massaggi. La clientela era di varia estrazione sociale e proveniente anche dalle altre province sarde.

Il locale pubblicizzato sui siti di incontri ed escort

I contatti e le trattative avvenivano mediante utenze pubblicizzate in siti di incontri ed escort, dove vi erano anche le recensioni dei clienti. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 2000 euro nascosti all’interno di un cuscino, oltre a due telefoni cellulari usati per ricevere le chiamate dei clienti e fissare gli appuntamenti.

