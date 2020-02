CAGLIARI – Ancora un episodio di razzismo anti-cinese in Italia. E’ accaduto in Sardegna, a Cagliari. La scorsa notte a bordo del bus del Ctm della linea 9 che dal centro della città porta ad Assemini un cameriere filippino di 31 anni, Demetrio Elida, è stato colpito al volto da tre ragazzi, che lo avevano scambiato per un cinese.

L’uomo, ora ricoverato all’ospedale Brotzu con una prognosi di 30 giorni per un trauma facciale, ha raccontato di essere salito sul bus alle 3:45 per andare ad Assemini. A bordo, secondo quanto da lui denunciato ai militari dell’Arma, si trovavano tre ragazzi che lo avrebbero insultato. Lo avrebbero provocato e, confondendolo per un cittadino cinese e accusandolo di aver portato il coronavirus, lo hanno colpito al volto. I tre sono poi scesi dal mezzo e sono fuggiti.

Elida è sceso alla fermata, ha raggiunto la casa di un’amica per chiedere aiuto ed è stato accompagnato in ospedale. Sono stati i medici a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile ella Compagnia di Cagliari che hanno raccolto la testimonianza della vittima ed effettuato un sopralluogo alla fermata del bus, dove sono state trovate tracce di sangue. Al vaglio i filmati delle telecamere a bordo del mezzo pubblico. (Fonti: Ansa, YouTube, Casteddu Online)