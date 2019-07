CAGLIARI – Hanno visto le pattuglie dei carabinieri e si sono dati alla fuga, ma sono morti in due distinti incidenti stradali. Le due tragedie dalla dinamica simile sono avvenute durante la notte tra il 22 il 23 luglio a Cagliari e Settimo San Pietro (Cagliari): le vittime sono Giorgio Perra, di 42 anni, e Felice Lianas, di 47 anni.

Il primo incidente è avvenuto nel capoluogo sardo. Perra, che si trovava agli arresti domiciliari a Quartu, era a bordo di un’Alfa 166 quando ha incrociato una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu. Appena ha visto i militari, è fuggito, percorrendo a folle velocità viale Marconi. Raggiunta piazza San Benedetto ha urtato la base di cemento della rotatoria, la vettura si è ribaltata più volte, ed è finita contro uno dei palazzi. Il conducente è morto sul colpo.

Lianas, invece, era in sella a uno scooter, quando ha tentato la fuga prima dello schianto. Entrambe le vittime erano note alle forze dell’ordine: Perra per i reati di guida in stato di ebbrezza, evasione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; Lianas per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Nell’incidente di Settimo San Pietro, Lianas si trovava in sella a uno scooter Tmax insieme a un amico di 35 anni. I due percorrevano una delle vie del centro storico quando hanno incrociato una pattuglia dei militari. Visti i carabinieri, si sono allontanati, attraversando due incroci con il semaforo rosso e imboccando una stradina stratta in mezzo ai palazzi. Lianas ha perso il controllo della moto che dopo una sbandata è finita contro lo spigolo di una casa. Ha battuto la testa, morendo sul colpo. Il passeggero è finito a terra, privo di sensi.

Sul posto sono arrivati carabinieri e 118. Il ferito è stato trasportato in codice rosso a Cagliari. A quanto pare la fuga di Lianas sarebbe riconducibile al fatto che aveva la patente scaduta e mai rinnovata. (Fonte: Ansa)