Tragedia alle 6 del mattino sulla tratta ferroviaria tra San Gavino Monreale e Pabillonis, al km 56, nella linea tra Cagliari e Oristano. Un giovane è morto sotto il treno regionale che transitava in quel momento. A quanto si è appreso il convoglio era in piena campagna ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Dopo l’urto il giovane è stato trascinato per una cinquantina di metri. Il traffico ferroviario è stato sospeso su disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto oltra al 118 anche i vigili del fuoco e la Polizia Ferroviaria.

