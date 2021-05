Cagliari, incendio in una ditta cinese in via Elmas: capannone in fiamme, fumo visibile a km (foto ANSA)

Un incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato oggi 12 maggio in viale Elmas a Cagliari. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un capannone di una ditta cinese Asia Trading, che distribuisce prodotti per la casa, e hanno coinvolto anche una seconda struttura, sempre della stessa azienda, che si trova accanto.

Incendio in viale Elmas a Cagliari: in fiamme ditta cinese

Una fitta coltre di fumo nero, ben visibile da diversi chilometri di distanza, si è sollevata preoccupando i residenti della zona e i titolari degli altri capannoni non troppo distanti. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono ingenti: parte del tetto del primo capannone è crollato. Sul posto sono subito arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco stavo ancora lavorando per domare il rogo.

Grande apprensione tra i titolari delle attività a fianco del capannone. Il fuoco sta raggiungendo anche le sterpaglie all’esterno e c’è la preoccupazione che le fiamme possano raggiungere gli altri edifici.