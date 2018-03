CAGLIARI – Un uomo di 66 anni, Aldo Lai, è morto dopo aver avuto un malore mentre giocava a calcetto nei campi di via Toti nel quartiere Pirri a Cagliari. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Il 66enne stava giocando quando si è sentito male. Una fitta al petto, il 66enne si è accasciato al suolo perdendo i sensi. Gli amici hanno tentato di rianimarlo e le operazioni per tentare si salvargli la vista sono proseguite anche subito dopo con l’intervento dei medici del 118. Purtroppo per il 66enne non c’è stato nulla da fare.