Cagliari, malore per uno scrutatore: chiuso il seggio dell’Istituto Nautico.

Cagliari, malore per uno scrutatore. Una sezione del seggio dell’Istituto Nautico di Cagliari dove sono in corso le votazioni per il referendum è stato chiuso in via precauzionale.

Uno scrutatore, che ieri era in servizio e questa mattina, lunedì 21 settembre, ha partecipato all’apertura della sezione, ha accusato un malore dopo aver tossito un paio di volte, e ha chiesto di poter andare via.

A quel punto si è decisa la chiusura provvisoria della sezione in via precauzionale, che sarà sanificato.

Non si sa se lo scrutatore sarà sottoposto eventualmente a tampone. Le altre sezioni all’interno dell’Istituto Nautico sono tutte aperte.

Taranto, scrutatore con febbre. Riaperto in un’altra aula il seggio

Questa mattina uno scrutatore della sezione n.69 della scuola Alessandro Volta di Taranto ha accusato sintomi influenzali, con leggero stato febbrile, e non si è presentato al seggio.

Lo rende noto il Comune di Taranto, precisando che lo scrutatore verrà sottoposto a tampone e spiegando che la sezione è stata chiusa per le operazione di sanificazione.

Tutti i componenti del seggio si sono posti, per precauzione, in isolamento volontario.

Il Comune ha poi riaperto il seggio in un’altra aula.

Così le operazioni di voto della sezione n.69 sono riprese in sicurezza. (Fonte: Ansa).