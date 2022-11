Cagliari, molesta una bambina di 10 anni al parco: inseguito e picchiato da un gruppo di genitori

Una bambina di 10 anni è stata molestata da un uomo mentre giocava in un parco. L’episodio è avvenuto a Cagliari, in via Talete. La ragazzina ha avuto la prontezza di reagire, urlando a squarciagola per attirare l’attenzione di chi era con lei. In pochi istanti, nel parco, si è radunato un gruppo di persone, che ha individuato il molestatore, un 35enne, che poi è stato raggiunto e picchiato.

Molesta bambina al parco, pestato da un gruppo di genitori

L’uomo, con la complicità del primo buio, si è avvicinato alla bambina molestandola sessualmente. La bambina ha però avuto la prontezza di reagire e, insieme ai suoi amichetti, ha iniziato a gridare attirando così l’attenzione di alcuni genitori che hanno inseguito il giovane per poi tempestarlo di botte.

L’intervento della polizia

Dopo il pestaggio è intervenuta anche la polizia che ha notato un anomalo assembramento di persone, e che ha “salvato” il presunto pedofilo. L’uomo è stato portato in caserma, poi al pronto soccorso per le ferite al volto ed infine è stato denunciato per violenza sessuale a una minore.

