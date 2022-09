Cagliari, nella notte incendio in uno studio dentistico: due piani a fuoco

Un incendio è divampato, per motivi ancora da accertare, nella notte nello studio dentistico Falconi, all’angolo tra via Mameli e via Nazario Sauro, a Cagliari.

Le prime notizie

Una coltre di fumo nero e acre ha invaso l’intero quartiere e l’odore di bruciato ha stato avvertito in quasi tutta la città Sul posto stanno ancora operando le squadre dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza lo stabile, mentre gli specialisti del Nucleo investigativo dei pompieri si stanno occupando delle verifiche sulle cause.

Le fiamme, da quanto si apprende, sono partite dallo studio – forse per un corto circuito – e si sono velocemente propagate all’interno, raggiungendo anche il piano superiore. Sono andati distrutti macchinari, mobili e le pareti annerite. Un rogo devastante, che fortunatamente è divampato in un palazzo dove si trovano lo studio medico e uffici, ma nessun inquilino.

Le verifiche di carabinieri e polizia

Carabinieri e polizia attendono ora la relazione dei pompieri per capire come si è sprigionato il rogo ed eventualmente procedere con ulteriori verifiche. Gli agenti della polizia municipale si stanno ancora occupando della viabilità. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono ingenti: lo studio dentistico è andato praticamente distrutto.