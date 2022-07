Cagliari, neonata morta in culla per cause naturali dopo appena sei giorni di vita FOTO ANSA

Morta in culla dopo soli sei giorni di vita a Cagliari: inutili i tentativi dell’equipe medica del 118 di rianimare la neonata. La notizia è stata pubblicata dall’Unione Sarda. L’allarme lanciato dai genitori della vittima, una coppia proveniente dal Pakistan, ma da tempo residente in città in via Sanna Randaccio. Subito è arrivata in casa anche la Polizia scientifica per le prime indagini. Ora sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso della piccola. Ma finora nessun segno che possa portare ad altre ipotesi non legate alla morte naturale.

La morte della neonata

Non sono ancora le sei, scrive l’Unione Sarda, quando i genitori della piccola, nata lo scorso mercoledì al Brotzu senza alcuna complicazione né qualcos’altro di strano, chiamano il 118. La bimba è immobile nella culla. Sembra non respirare. La telefonata immediata al 118 fa scattare l’intervento di due ambulanze, una dei volontari e subito dopo una medicalizzata. Ma i soccorritori possono fare ben poco. Il padre e la madre della bimba ricevono la notizia: la piccola non c’è più.