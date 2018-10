CAGLIARI – Incidente stradale a Cagliari, nel quartiere Mulinu Becciu. Una Ford Focus in via Tiepolo, dopo aver affrontato una curva a velocità sostenuta, ha investito due ragazzi, un 22enne e un 20enne, entrambi residenti nel capoluogo sardo, che attraversavano sulle strisce pedonali.

Il veicolo non si è fermato, finendo la sua corsa sul marciapiede alla sua destra, abbattendo dei pali di segnaletica verticale e urtando e un veicolo in sosta. La persona che era alla guida del veicolo, risultato rubato, è fuggito a piedi.

I due pedoni sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso presso gli ospedali Brotzu e Marino da due ambulanze del 118. I due non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. A loro spetterà ricostruire la dinamica dell’incidente.