CAGLIARI – Un giovane è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa notte, 6 novembre, in via Torricelli a Cagliari. I due erano in sella a una moto Yamaha che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro uno spartitraffico. I due sono stati sbalzati sull’asfalto: ad avere la peggio Giampiero Belfiori, 29 anni, che è morto sul colpo.

Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto del 118 e della polizia municipale. I medici hanno tentato di rianimare il 29enne, ma non c’è stato nulla da fare, il giovane è morto sul colpo. Il ragazzo di 18 anni è stato trasportato con codice rosso all’ospedale Brotzu. La polizia municipale ha lavorato tutta la notte per ricostruire la dinamica della tragedia. È il secondo incidente stradale mortale registrato a Cagliari in pochi giorni.

La notizia della morte di Giampiero Belfiori ha fatto il giro dei social, e sulla sua bacheca del suo profilo Facebook sono comparsi messaggi di cordoglio. “Rimango allibito di tutto ciò, vola in alto Giampi”, scrive un amico. “Un bacio al cielo, vola alto”, aggiunge un altro.

