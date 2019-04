CAGNANO VARANO – Un carabiniere è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante una sparatoria. E’ avvenuto a Cagnano Varano (in provincia di Foggia), dove il militare è rimasto gravemente ferito durante un conflitto a fuoco avvenuto la mattina di sabato 13 aprile nella piazza principale del paese. La vittima è un maresciallo di 45 anni. I carabinieri hanno bloccato e portato in caserma e stanno ora interrogando un uomo che, scrive l’Ansa, sarebbe fortemente indiziato dell’uccisione.

La sparatoria sarebbe avvenuta ad un posto di blocco. Una pattuglia dei carabinieri ha fermato per un controllo un’auto con a bordo un pregiudicato. Questi avrebbe sparato con la pistola uccidendo il maresciallo e ferendo un altro militare in modo non grave. Ha poi tentando la fuga ma è stato bloccato e portato in caserma dove viene interrogato.

Non si è fatto attendere il commento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché le Forze dell’Ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate”.

“Il più profondo e sentito cordoglio alla famiglia e ai Carabinieri” è stato espresso dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta: “il Paese intero è grato all’Arma. Chi tocca un Carabiniere tocca lo Stato!”.(Fonte Ansa).