Caivano (Napoli), prende le forbici e accoltella la moglie mentre dorme: è grave

Ha colpito con delle forbici la moglie mentre riposava nel letto. Un 74enne di Caivano (Napoli) è stato fermato dai carabinieri, su ordine della Procura di Napoli Nord, per tentato omicidio.

Le condizioni delle donna

La donna, di 71 anni, è ricoverata all’ospedale di Frattamaggiore, ma non è in pericolo di vita. I militari stanno ancora indagando sulle cause del fatto. Quel che è certo è che l’anziano ha approfittato della circostanza che la moglie dormiva per colpirla alla gola e al petto con delle forbici.

La donna, insanguinata, ha urlato, i vicini hanno chiamato i carabinieri e poco dopo sono arrivati i familiari, che hanno soccorso la 71enne. In ospedale la donna è stata operata d’urgenza ed è ricoverata con prognosi riservata.