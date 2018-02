LIVORNO – Si sono scontrati contro un’altra auto sul ponte di Scolmatore, hanno sfondato il parapetto e sono finiti nel canale. Per Kevin Chirra e Alessio Falleni, due ragazzi di 22 anni, non c’è stata nulla da fare: sono morti nello schianto avvenuto nella notte tra 2 e 3 febbraio a Calambrone, tra Pisa e Livorno. Feriti gli altri due giovani che erano sull’altra vettura.

Il terribile incidente è avvenuto proprio sul ponte Scolmatore dell’Arno, dove le due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale per accertare la dinamica dello schianto. Chirra e Falleni erano entrambi residenti a Stagno, ma originari rispettivamente di Cecina e di Livorno. Non è chiaro al momento se i due giovani siano morti nell’impatto o per annegamento dopo essere finiti nel canale. Sarà il magistrato a valutare se necessario procedere all’autopsia sui corpi dei due ragazzi.

L’Aurelia nel frattempo è stata chiusa al traffico in direzione nord, ma dovrebbe essere riaperta a breve dopo la messa in sicurezza del ponte, con il posizionamento di quattro new jersey a riparo della ringhiera divelta.