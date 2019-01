ROMA – Era decisa a togliersi la vita una donna di 33 anni di Vita (Trapani): stamattina ha raggiunto in auto il viadotto di Calatafimi in contrada Safi, ha scavalcato il guard-rail e, come ha raccontato un testimone oculare, si è gettata nel vuoto da un’altezza di 35 metri. Complici la fitta vegetazione e diversi materassi abbandonati, la donna si è miracolosamente salvata.

I soccorsi, nonostante la zona impervia da raggiungere, sono arrivati celermente. Trasportata con l’elicottero all’ospedale civico di Palermo, la donna non ha mai perso conoscenza: e del resto aveva riportato solo qualche graffio, nessuna lesione o frattura.