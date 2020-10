Non solo calcetto. Danza, s’intrumpa, bandy… l’elenco degli sport (amatoriali) vietati

Non solo calcetto ma anche danza e…s’istrumpa: sono alcune delle attività sportive che in questo periodo di Covid saranno vietate per gli amatori.

Calcetto, danza e simili vietati. E’ quanto prevede, fra l’altro, il decreto del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Calcetto, danza e… tutti gli sport vietati dal decreto Spadafora

E’ lunghissima la lista degli sport da contatto (ben 130) vietati per i praticanti non legati al mondo dello sport professionistico. O, in alternativa, delle società e club dilettanti regolarmente affiliati al Coni e al Cip. Per questi invece il Dpcm, come ricorda anche il testo pubblicato in Gazzetta, consente il proseguimento della pratica sportiva.

Il decreto conferma dunque, per gli amatori, il divieto per tutte le forme di calcio e calcetto fra amici. E così pure tutte le partite legate a sport di squadra come basket, pallavolo, pallamano, rugby e hockey. Il divieto si estende anche a un particolare tipo di lotta, originaria della Sardegna, denominata ‘s’istrumpa’.

Gli sport meno famosi (ma sempre vietati)

Nell’elenco degli sport da contatto vietate per gli amatori figurano anche discipline poco note come il bandy (una specie di hockey su prato), il cheerleading (sport che combina ginnastica, danza e acrobazia), il floorball (versione indoor dell’hockey) e il sepaktakraw (gioco di origine asiatica, simile alla pallavolo, ma che si gioca con i piedi).

Il no a qualunque pratica amatoriale riguarda anche tutti i tipi di lotta, judo, karate, taekwondo e così via. Il no riguarda anche qualunque tipo di danza sportiva e non, tango compreso, a meno di non praticarlo in forma individuale (e resta aperta, da verificare, la possibilita’ di ballare tra congiunti). E così pure per le varie forme di ginnastica artistica e ritmica.

Le deroghe

Ci sono tuttavia delle deroghe, alcune discipline infatti potranno essere praticate dagli amatori ma solo in forma individuale, e riguardano ad esempio il canottaggio, il bob su pista, il pattinaggio, lo slittino e il rafting. In pratica, si puo’ vogare il 4 senza se si è atleti, non se lo si fa in amicizia con tre compagni di viaggio. Ma nessuno vieta a un singolo di salire su una canoa da sola e pagaiare sulle acque del lago di Sabaudia. (Fonte Ansa)