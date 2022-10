Un calciatore 28enne del Giovani Vinci, squadra della provincia di Firenze, è stato squalificato 10 giornate. Il calciatore è stato squalificato per “condotta discriminatoria per motivi di razza nei confronti di un calciatore avversario”. Lo ha stabilito il giudice sportivo in seguito a un episodio avvenuto in una partita di Seconda Categoria dilettanti a Quarrata (Pistoia), sul campo dell’Olimpia.

Firenze, giocatore squalificato 10 giornate per “condotta discriminatoria per motivi di razza”

Secondo il bollettino del Comitato regionale della Figc, “durante la partita terminata 1-0 per l’Olimpia un giocatore di casa, nel corso di un diverbio avvenuto nel finale di gara, ha sputato in faccia al 28enne del Vinci. Il quale a sua volta avrebbe poi reagito con un insulto ravvisato dal direttore di gara come razzista”.

Tre giornate all’altro giocatore

Sono state comminate tre giornate di squalifica al giocatore dell’Olimpia Quarrata che lo aveva provocato, “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario” sempre come si legge nel comunicato ufficiale della federazione.