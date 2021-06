Calciatore morto durante la partita per ricordare il fratello deceduto anni fa in bicicletta FOTO ANSA

Un calciatore di 29 anni è morto mentre disputava una partita di calcetto organizzata per ricordare anche il fratello deceduto nel 2018 a 24 anni mentre era in bicicletta. E’ accaduto martedì sera a Poggiomarino (Napoli). I carabinieri sono intervenuti in via Alessandro Manzoni, al Centro Sportivo Football “Cangianiello”.

Il calciatore morto e la partita per il fratello

Al centro sportivo Giuseppe Perrino stava disputando il torneo di calcetto tradizionalmente dedicato a giovani atleti scomparsi (quest’anno dedicato al fratello di Giuseppe e ad un’altra persona). Giuseppe è deceduto in seguito ad un malore (verosimilmente arresto cardiaco), come i seguito constatato dal personale del 118. La salma è stata sequestrata e portata nell’obitorio di Castellammare di Stabia per l’autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Perrino era calciatore e aveva vestito le maglie di Parma, Sapri, Ebolitana, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra.

Annullata la cerimonia per il 2 giugno a Poggiomarino

Non appena appresa la notizia dell’accaduto, il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, ha annullato la cerimonia di accensione delle luci tricolori sulla facciata del Comune. “Solo qualche giorno fa – ha spiegato il primo cittadino – ho inaugurato il torneo rionale e ricordato Rocco. Ieri sera quest’altra tragica fatalità, che ci ha spinto ad annullare la cerimonia per la Festa della Repubblica, la prima per la nostra Amministrazione: dovevamo illuminare la facciata con le luci del tricolore allo scoccare della mezzanotte, ma abbiamo preferito – ha detto – dare il nostro cordoglio ad una famiglia già duramente provata, alla quale esprimo la vicinanza di tutta la nostra comunità. Giuseppe purtroppo si ricongiunge all’amato fratello Rocco”.