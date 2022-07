Un autista di 60 anni è morto folgorato a Calcinato (Brescia) mentre stava scaricando dal suo camion della terra rimossa proveniente dagli scavi del tunnel della Tav Brescia-Venezia.

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente ma, dai primi rilievi, sembra che il cassone del camion abbia urtato un cavo dell’alta tensione e l’autista sia stato colpito da una potente scarica elettrica.

Incidente al cantiere Tav, morto un operaio

Purtroppo l’uomo non si è accorto del contatto e mentre è uscito dall’abitacolo e ha toccato il mezzo, è morto folgorato a causa di una scarica elettrica. L’uomo era da solo in quel momento ed è stato trovato successivamente dai suoi colleghi che hanno lanciato l’allarme. A ricostruire la dinamica di quanto accaduto ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Calcinato. Sul posto un’ambulanza ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.